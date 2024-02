Manifestation des étudiants en psychologie et orthopédagogie clinique vendredi

La Fédération des étudiants francophones ainsi que les étudiants en psychologie et orthopédagogie clinique manifesteront vendredi devant les fenêtres du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué commun. L'ajout d'un stage obligatoire d'un an à leur formation, "dans des conditions inacceptables", cristallise leur colère.

Cependant, "avec la liste actuelle des maîtres de stages, aucune place n'est garantie pour tous (...). Seuls 10% auront une chance", soulignent les étudiants. Ils estiment par ailleurs qu'aucune institution de référence n'est prévue pour les encadrer. L'absence de barème fixe et des conditions de protection sociale incertaines les inquiètent également.

Un arrêté pris en décembre a confirmé la tenue d'un stage professionnel obligatoire d'un an supplémentaire pour exercer le métier de psychologue et orthopédagogue clinicien. La mesure avait déjà été reportée deux fois auparavant, par manque de préparation.

En Belgique, environ 1.800 futurs diplômés sont concernés pour cette année académique.

"Les lacunes dans ce stage sont évidentes, mais le risque de pénurie à long terme de professionnels de la santé mentale est encore plus préoccupant", argumentent les étudiants. "L'instauration d'un stage obligatoire, caractérisé par un manque de places et sans évaluation des besoins réels en santé mentale, risque de compromettre la qualité des soins à la population. Il y a une vraie déconnexion entre les décisions politiques et les besoins réels de la population", poursuivent-ils.

La Fédération des étudiants francophones et les représentants étudiants de toutes les facultés de psychologie francophones viendront donc battre le pavé ce vendredi 9 février à 12h30, devant le n°23 de la rue de la Loi à Bruxelles, pour demander au ministre Frank Vandenbroucke de reporter le stage "dans ces conditions inacceptables".