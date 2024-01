Marine Debloem 59e et Maya Cloetens 61e du sprint de Ridnaun-Val Ridanna

La juniore Marine Debloem a terminé première Belge à la 59e place du sprint de l'IBU Cup de biathlon, mercredi à Ridnaun-Val Ridanna en Italie. Elle a rentré 9 de ses dix tirs et bouclé sa course à 3:15.7 de la Française Gilonne Guigonnat qui a réalisé un 10/10 sur le pas de tir et s'est imposée en 20:48.7 au bout des 7,5 km de l'épreuve.