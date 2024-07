Martin Casier emmènera une liste PS-Vooruit à Watermael-Boitsfort

Le député bruxellois et chef de file du PS à Watermael-Boitsfort, Martin Casier, a annoncé mardi la finalisation du projet de liste PS-Vooruit-Cause commune "d'ouverture progressiste" en vue des élections communales.

La moitié des candidats se présenteront à une élection pour la première fois et la liste comptera près d'un quart de jeunes de moins de 30 ans.

Selon celui qui se présente également en tant que "candidat-bourgmestre", parmi les 29 candidates et candidats, on y retrouve près de la moitié de personnes issues de la société civile.

Le Président de la section PS, Thomas Gillet, Professeur de philosophie et membre du bureau du Centre d'action laïque occupera la troisième place devant Mina El Rachi, fondatrice de « Moments de femmes », asbl qui favorise la cohésion sociale dans le quartier du Logis-Floréal.

Martin Casier formera, en tête de liste, un binôme avec Chloé Gillain, architecte urbaniste et fonctionnaire communale engagée pour le droit au logement.

"Nous incarnons la seule alternative crédible pour enfin redonner du souffle à la commune. Après 12 ans de laisser-aller de la majorité MR-ECOLO, les habitants attendent du changement. Au sein de la future majorité, nous souhaitons mettre en œuvre un projet émancipateur pour les jeunes et l'ensemble des personnes qui se sentent exclues de la vie de nos quartiers", a commenté Martin Casier, dans un communiqué.

Ce projet éco-social « Cause commune - Samen werken » s'articulera autour de quatre causes déclinées en vingt-quatre projets concrets avec la solidarité, l'environnement, la participation et la convivialité comme fils rouges.

La liste s'appuiera aussi sur l'expérience des conseillers sortants, Michel Kutendakana qui poussera la liste depuis la 29e place et Jos Bertrand (27e).