'The Masked Singer' une nouvelle fois en tête des programmes les plus regardés en Flandre

L'émission 'The Masked Singer' de la chaîne privée VTM était le programme le plus regardé en Flandre en 2023, ressort-il jeudi des chiffres publiés par le Centre d'information sur les médias (Cim). L'épisode d'ouverture du 3 février a attiré 1,859 millions de téléspectateurs. Le programme s'était également retrouvé en tête des émissions les plus regardées dans le nord du pays en 2020 et 2022.