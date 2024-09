Le député bruxellois et conseiller communal N-VA Mathias Vanden Borre tirera la liste de la formation nationaliste flamande à la Ville de Bruxelles le 13 octobre prochain. Il précédera Magda Debrouwer et Simon De Decker.

Au programme de la N-VA à la Ville de Bruxelles: plus de sécurité dans chaque quartier, une meilleure mobilité, plus de bilinguisme dans les services de la Ville et une meilleure gestion financière.