Mathilde appelle à reconnaître la santé mentale au même titre que la santé physique

"Les citoyens ont besoin de se sentir bien mentalement pour vivre une vie épanouissante. Pourtant, la santé mentale n'est toujours pas considérée comme une priorité politique à travers le monde", a constaté la reine des Belges. "Dans le même temps, les personnes souffrant de troubles psychologiques continuent d'être victimes de stigmatisation et de discrimination."

La reine intervenait lors d'un panel de discussion - organisé par la Belgique et le Bouthan ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé, l'Unicef et l'ONG United for Global Mental Health - dans le but d'encourager l'action et l'investissement dans le domaine de la santé mentale, notamment dans les pays pauvres.