Matthias Diependaele devient formateur du futur gouvernement flamand

Les négociations portant sur la formation d'un nouveau gouvernement flamand seront menées par Matthias Diependaele, ministre flamand sortant des Finances et du Budget, annonce la N-VA mercredi. Ce n'est donc plus le président de la N-VA Bart De Wever qui aura la main à ce niveau. L'informateur passe le relais à son collègue de parti, "formateur" du futur exécutif régional et communautaire qui devrait associer la N-VA au CD&V et à Vooruit.