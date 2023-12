Max Romain et Jani Lambrechts remportent la 19e édition de la Belgodyssée

Max Romain (Ihecs) et Jani Lambrechts (Thomas More) ont remporté la 19e édition de la Belgodyssée, le concours destiné aux futurs journalistes. La remise des prix a eu lieu jeudi, lors d'une cérémonie au Château de Laeken, en présence du roi Philippe.

Sous le thème "les étincelles de la Belgodyssée", les participants devaient réaliser des portraits de jeunes Belges inspirants. Quatorze futurs journalistes, réunis en duo - un francophone et un néerlandophone - se sont affrontés pour remporter un stage rémunéré de six mois à la RTBF - pour le lauréat francophone - et à la VRT - pour le néerlandophone.

Le binôme gagnant avait choisi de dépeindre des jeunes nageurs paralympiques, Max Romain ayant dressé le portrait d'Aymeric Parmentier, qui vise une médaille aux Jeux Paralympiques de 2024, et Jani Lambrechts celui de Sam De Visser.