Médecins en formation et hôpitaux s'accordent sur les conditions de travail en Flandre

Les représentants des hôpitaux et des médecins en formation en Flandre se sont accordés jeudi pour revoir les conditions de travail de ces derniers, a annoncé l'association des médecins spécialistes flamands en formation (Vaso), dans un communiqué de presse. Cet accord doit favoriser un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle.

Il ne sera notamment plus possible d'attribuer à un praticien le maximum d'heures (72h) durant plusieurs semaines consécutives. En outre, les indemnités perçues en compensation des heures prestées de nuit, des déplacements et des frais engagés sont revues à la hausse. À l'avenir, les médecins pourront également valoriser leur travail à domicile.

Les coûts supplémentaires que ces mesures représentent pour les hôpitaux sont partagés avec le gouvernement fédéral, qui prend à sa charge structurellement 6,7 millions d'euros, en plus d'une enveloppe annuelle de 30 millions d'euros, a confirmé le cabinet du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke.