Médecins Sans Frontières éprouve des difficultés à travailler à Haïti

Depuis la fin du mois de février, Port-au-Prince, la capitale de l'île d'Haïti, est en proie à des violences. L'insécurité croissante perturbe gravement les opérations médicales de Médecins Sans Frontières (MSF), qui n'a pas pu importer de médicaments et de matériel médical depuis mi-mars, indique l'ONG mercredi dans un communiqué.

"Si nous ne recevons pas notre matériel médical dans les deux prochaines semaines, nous serons contraints de réduire considérablement nos opérations", estime Mumuza Muhindo Musubaho, chef de mission de MSF. "Nous avons dû augmenter notre capacité de réponse pour faire face à l'afflux de patients, mais en raison d'une forte consommation de médicaments, nous sommes actuellement en rupture de stock. Dans cette situation d'urgence, les procédures douanières doivent être plus souples, afin que les médicaments et autres fournitures puissent être livrés rapidement".

L'aéroport et des ports ont été fermés un long moment, isolant l'île et la ville du reste du monde et impactant sérieusement le système de santé haïtien, alerte MSF. L'organisation lance donc un appel urgent aux groupes armés impliqués dans les combats et aux autorités en charge des douanes pour qu'ils facilitent l'acheminement des fournitures médicales.

Plus de 30 centres médicaux et hôpitaux ont fermé leurs portes, dont le plus grand, l'Hôpital de l'Université d'État d'Haïti, en raison d'actes de vandalisme, de pillages ou parce qu'ils sont situés dans des zones peu sûres.

Entre mars et avril 2024, les équipes MSF ont assuré 9.025 consultations externes, traité 4.966 cas urgents, dont 869 blessés par balle et 742 victimes d'accidents de la route, et admis 99 patients gravement brûlés à l'hôpital de Tabarre, dont la moitié étaient des enfants.