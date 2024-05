Medex a reconnu le Covid-19 en tant que maladie professionnelle pour 454 demandes

L'institution a reçu 626 demandes de ce type et 28 demandes de pension d'indemnisation de la part de militaires. Le Covid-19 a été reconnu comme maladie professionnelle pour 454 d'entre elles, représentant ainsi 69% des demandes.

Durant la pandémie, de nombreuses personnes avaient été infectées par le coronavirus sur leur lieu de travail, à l'instar des gardiens de prison, des enseignants et du personnel de santé, a expliqué Medex, ajoutant que celles-ci pouvaient demander à ce que cette infection soit reconnue comme maladie professionnelle.

La majorité de ces demandes provenaient du SPF Justice, de l'enseignement et de la police, secteurs dans lesquels le respect strict des mesures d'hygiène préventives était souvent difficile, a-t-elle précisé.

"Par ailleurs, 233 demandes ont été introduites auprès de Medex pour faire reconnaître une infection par le Covid-19 comme accident du travail. Pour ce faire, un certain nombre de conditions devaient être remplies." Selon l'institution, il devait s'agir d'un événement soudain causant une lésion, comme un incident de crachat pour les agents de police, par exemple.

Plus en détail, en 2020, 42% des demandes de maladies professionnelles étaient des demandes de Covid-19 en tant que maladie professionnelle. En 2021, cela concernait 51,5% des demandes. Les demandes ont progressivement diminué en 2022, atteignant 44,8%, et ont connu une forte baisse en 2023, ne représentant plus que 3,8% des demandes grâce à la vaccination, a encore indiqué Medex.