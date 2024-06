Melissa Depraetere prête à entamer des discussions avec la N-VA

La présidente s'est par ailleurs réjouie que la large victoire attendue du Vlaams Belang n'ait pas eu lieu. "J'étais très inquiète à l'idée d'un gouvernement d'extrême-droite. Le risque existe encore, mais le Vlaams Belang n'a pas percé autant qu'il l'espérait. Je ne peux que constater que beaucoup de gens se rendent compte que s'ils veulent des solutions pour eux et pour leur pouvoir d'achat, ils devraient être de notre côté et non celui du Vlaams Belang".