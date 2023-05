Même réformée, la taxe Caïman reste un coup dans l'eau, selon la Cour des comptes

Créée en 2015 et renforcée dès 2017 pour mettre fin à certains abus et faiblesses, cet instrument fiscal reste aujourd'hui particulièrement difficile à appliquer et offre encore trop d'échappatoires, selon la Cour.

Pour rendre cet outil fiscal plus efficace, la Cour formule une série de recommandations pour adapter la législation en place, améliorer l'accès aux données, centraliser l'ensemble des connaissances en la matière, et enfin établir un suivi et une évaluation plus rigoureux des contrôles réalisés par l'administration fiscale.