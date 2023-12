Mgr Terlinden évoque la "réalité douloureuse" des enfants abusés ou adoptés

"Comment ne pas penser également aux enfants victimes d'abus sexuels ou d'une adoption forcée, une réalité douloureuse qui est revenue au grand jour ces dernières semaines suite aux témoignages poignants de victimes. Ceux-ci nous invitent non seulement à la compassion mais aussi à un engagement résolu pour le respect de la dignité de toute personne humaine, à commencer par les plus petits et les plus vulnérables, comme les enfants", a affirmé l'archevêque de Malines-Bruxelles lors de la messe de minuit qui se tenait en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles.

Les évêques de Belgique avaient déjà renouvelé voici une dizaine de jours leurs excuses et la demande d'une enquête indépendante après de nouveaux témoignages qui ont fait resurgir, via le journal 'Het Laatste Nieuws', le scandale d'enfants arrachés à leur mère avec la complicité de religieuses en vue d'une adoption, au siècle dernier.