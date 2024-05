Michael Geerts avance en demi-finales du double

Michael Geerts (ATP 306 en double) et son partenaire américain Alex Lawson (ATP 219) se sont qualifiés pour les demi-finales du tableau de double au tournoi de tennis Challenger d'Augsbourg, une épreuve sur terre battue dotée de 36.900 euros, vendredi en Allemagne.

Geerts et Lawson, têtes de série N.4, se sont imposés aux dépens du Croate Zvonimir Babic (ATP 334) et du Syrien Hazem Naw (ATP 1139) 6-2, 4-6, 10/6 après 1 heure et 11 minutes au deuxième tour.

Le duo belgo-américain rencontrera une paire allemande pour une place en finale, soit Jakob Schnaitter/Mark Wallner (tête de série N.1), soit Yannik Kelm/Vincent Marysko.