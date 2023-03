Mikaela Shiffrin bat le record absolu de succès en Coupe du monde lors du slalom d'Are

Shiffrin, qui aura 28 ans lundi, avait égalé vendredi, lors du géant d'Are, les 86 succès remportés par le Suédois Ingemar Stenmark entre 1974 et 1989. L'Américaine n'aura partagé ce record que pendant 24 heures. Samedi, elle a signé la 87e victoire de sa carrière en dominant le slalom d'Are. Clin d'œil du destin, c'est à Are que Shiffrin avait entamé son impressionnante collection en remportant le slalom le 20 février 2012.

Shiffrin, dominatrice de la saison avec déjà 13 victoires, est déjà assurée de remporter un cinquième globe de cristal de lauréate de la Coupe du monde. Elle totalise désormais 2.028 points, soit 1.003 de plus que la deuxième, la Slovaque Petra Vlhova (1.025), et 1.021 de plus que la troisième, la Suissesse Lara Gut-Behrami (1.007). Elle a déjà aussi le petit globe du slalom dans son escarcelle. Là, elle compte 885 points, 275 de plus qu'Holdener (610).

Le slalom d'Are était la dernière épreuve de la Coupe du monde féminine avant les finales de Soldeu, en Andorre.