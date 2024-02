"Mis sur le coin du ring par toutes les autres formations", Georges-Louis Bouchez sera face aux Puncheurs ce mercredi

Chacun a eu l'occasion d'éclairer nos journalistes, mais surtout les téléspectateurs - et lectures - sur les idées défendues par chaque chapelle. "Les lignes de démarcation ont été tracées", rappelle Martin Buxant.

La venue de Georges-Louis Bouchez vient clôturer la série des six présidents de parti francophones en prime time chez les Puncheurs.

La venue du chef du MR ce mercredi soir va donc lui permettre de s'expliquer sur ses intentions : mis dans le coin du ring par toutes les autres formations politiques, le président des libéraux va avoir l’occasion de poser les choix pour la société qu’il veut. Une société de droite, oui mais qu’est-ce que ça veut dire pour les Belges dans la pratique? "Que ce soit dans les domaines socio-économiques ou sur certaines questions comme la lutte contre les violences liées à la drogue, nous serons à l'affut", annonce Martin Buxant.

"C'est un George-Louis Bouchez pédagogue et clair qui est attendu, et, on peut toujours rêver un Georges-Louis Bouchez….calme."

Le président du MR est le "deuxième le plus connu des présidents francophones derrière le socialiste Paul Magnette", sauf chez les indépendants. "Là, on se dit tout n’est pas perdu – à voir, quand même, si les indépendants, cela suffit pour renverser un scrutin et devenir le premier parti francophone".