Mobilisation devant le MR contre la limitation des allocations de chômage dans le temps

Les mesures d'austérité ne représentent pas une solution "face aux nombreux besoins sociaux", ajoute le syndicat, considérant les services publics et la sécurité sociale essentiels à la démocratie. "Or, l'exclusion affaiblit le processus démocratique et impacte tous les membres de notre société, avec et sans emploi".

Pour lutter contre le chômage, seule la réduction collective du temps de travail et la création de "vrais" emplois peuvent jouer un rôle déterminant, avance la CSC.

"De nombreuses études, dont celle récemment publiée par l'Onem, démontrent que les sanctions et exclusions du chômage ne mènent ni à l'emploi ni vers plus de qualifications."