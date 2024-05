Moins de plaintes liées au démarchage dans le secteur de l'énergie

En 2022, le Médiateur de l'énergie avait ainsi reçu pas moins de 1.650 plaintes, un nombre très élevé qui s'expliquait en grande partie par la crise énergétique. Les années précédentes, toutefois, le nombre était en moyenne de 600. En 2023, il est passé à 225 et seulement 30 plaintes sont recensées depuis le début de cette année.

De nouvelles règles sont entrées en vigueur. Depuis le 1er janvier, un délai de réflexion de trois jours est imposé pour les ventes à domicile de contrats d'énergie.. Il n'est plus possible de conclure un contrat immédiatement lors d'une première visite. L'offre ne peut pas non plus être modifiée pendant le délai de réflexion. A partir du 10 juin 2024, la loi exige un contrat écrit pour toute vente par téléphone. Ce n'est que lorsque le consommateur a signé une confirmation écrite de l'offre qu'il s'engage effectivement.