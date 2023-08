Moins d'un francophone sur deux choisit d'abord le néerlandais en secondaire

Seuls 47,5% des élèves francophones en Wallonie et à Bruxelles ont choisi le néerlandais comme première langue moderne dans le secondaire, ressort-il des chiffres de l'administration de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, publiés jeudi par La Libre Belgique.

Le nombre d'élèves wallons qui privilégient la langue de Vondel diminue d'année en année et est passé sous les 60.000. Alors qu'ils sont plus de 63.000 Bruxellois à apprendre le néerlandais, option obligatoire dès la 3e primaire dans la capitale.

L'anglais progresse et franchit allègrement la barre des 130.000 élèves, et ce uniquement en Wallonie. L'allemand est par contre en perte de vitesse et n'a été choisi que par 3.531 jeunes en 2022-2023.

Alors qu'ils étaient 48,5% francophones à choisir le néerlandais comme première langue moderne en 2021-2022 dans le secondaire, ce taux est descendu de 1 point de pourcentage en un an. Alors que l'anglais poursuit sa progression avec plus de 51% des élèves qui font ce choix.

En Wallonie, à quelques exceptions près, le néerlandais n'est pas obligatoire et les étudiants peuvent donc choisir entre les deux autres langues nationales et l'anglais comme première langue moderne dès la 5e primaire.