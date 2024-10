"Mon coeur est à Anvers mais ma tête me dit d'aller au fédéral"

"Mon coeur me dit que je dois rester bourgmestre, mais mon cerveau me dit que quand on peut former un gouvernement qui peut vraiment mener une politique migratoire beaucoup plus stricte et mettre les comptes en ordre dans ce pays, il faut le faire", a-t-il indiqué au micro de RTL.

"C'est une lutte entre le cerveau et le coeur", a-t-il ajouté. "Je verrai bien où on en sera dans quelques semaines. Quoiqu'il arrive, je garde toujours un oeil sur Anvers."