Monténégro: le vétéran Djukanovic perd la présidentielle après trois décennies au pouvoir

"Avec tous les citoyens du Monténégro, nous avons dit ce soir un +non+ crucial à la criminalité et à la corruption", s'est félicité Jakov Milatovic, un économiste pro-européen de 36 ans. "C'est la soirée que nous avions attendue pendant plus de trente ans. Que cette victoire nous porte bonheur à tous !", a-t-il poursuivi devant ses partisans en liesse.

"Nous allons arrimer le Monténégro à l'Union européenne au cours des cinq prochaines années", a-t-il promis.