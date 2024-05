Moody's confirme la note de la Wallonie, "un signal fort" pour Adrien Dolimont

L'agence de notation Moody's a confirmé la note A3 de la Wallonie ainsi que la perspective stable. C'est un "signal fort" et "une reconnaissance du travail mené" depuis plusieurs années, s'est réjoui samedi dans un communiqué le ministre wallon du Budget et des Finances, Adrien Dolimont.

"Cette confirmation de la note de la Région wallonne est une bonne nouvelle car cela démontre que nos engagements ont été respectés. Que ce soit pour les résultats des comptes 2022 ou des budgets 2023 ou 2024, la Wallonie respecte sa trajectoire et cela renforce notre crédibilité. Le maintien de la note, cela nous garantit également un financement sur les marchés à des conditions similaires", a ajouté le ministre wallon.

Le communiqué détaille aussi les atouts de la Wallonie selon Moody's: un contexte législatif mature et solide, avec des responsabilités bien définies; une gestion pointue mais prudente de la dette; une flexibilité des recettes élevée et un engagement de la région à procéder à des réductions de dépenses. Et également des faiblesses: la charge de la dette de la région reste très élevée en raison des déficits de financement récurrents et une économie qui se compare défavorablement aux pairs nationaux et européens.