Mouvement de grève chez un sous-traitant de De Lijn en province d'Anvers

Un mouvement de grève spontané a éclaté mercredi chez un sous-traitant de De Lijn à Edegem et Tisselt, en province d'Anvers. Les travailleurs dénoncent l'absence des réparations promises sur les autobus et l'arrivée de véhicules supplémentaires, affirme le syndicat socialiste ABVV/FGTB, qui parle de problèmes de sécurité et de confort pour les chauffeurs et les passagers.