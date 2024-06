MR et Engagés confirment l'intention de réduire les droits de succession

Pour Willy Borsus, l'objectif est de travailler "progressivement, en commençant par les lignes les plus directes". Selon le libéral, les droits de succession actuels seraient transformés en un "droit de transmission", citant un taux de "par exemple 5%". La mesure fera l'objet d'une négociation dans un cadre plus global.

Actuellement, les droits de succession sont progressifs en Wallonie avec des taux différents selon les montants et le degré de parenté.

Le taux le plus bas est de 3%, pour les montants inférieurs à 12.500 euros sur les successions entre conjoints, cohabitants et héritiers en ligne directe (enfant, petit-enfant, parent, grand-parent, …), peut-on lire sur le site du SPF Finances Le taux le plus élevé est établi à 80%, pour les montants au-delà de 75.000 euros sur les successions hors conjoints, cohabitants, enfants en ligne directe, frères et sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces.

Des exemptions et des réductions existent. Ainsi, le conjoint ou le cohabitant légal survivant bénéficie d'une exemption totale sur la part nette recueillie dans l'immeuble qui a servi de résidence principale au défunt, s'il y habitait depuis au moins cinq ans à la date du décès.