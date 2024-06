Musées accessibles sur ordonnance: la Ville de Bruxelles étend le projet pilote

La Ville de Bruxelles a étendu le projet pilote de prescriptions de visites gratuites de musées sur ordonnance médicale, lancé en 2022 avec le CHU Brugmann et les cinq musées de la Ville. Le dispositif relie désormais 18 lieux de soins et 14 musées, a annoncé lundi l'échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba (PS).

Dès 2019, sur la base des recherches scientifiques en la matière, Mme Houba avait mis en place une politique active associant le secteur culturel et thérapeutique. La possibilité pour les médecins de prescrire des visites gratuites au musée dans le cadre d'un suivi thérapeutique est née dans ce contexte. Lancé en mode pilote en 2022, ce projet fût l'un des premiers du genre en Europe, a détaillé l'échevine dans un communiqué.

Au cours de la première phase, Catherine Hanak, cheffe de clinique en psychiatrie au CHU Brugmann, a observé de nombreux effets bénéfiques auprès de sa patientèle, tels qu'une augmentation des sensations de détente et de bien-être, ou encore un regain d'optimisme et d'énergie, ainsi qu'une diminution du stress et de l'anxiété.