Mutualités et dispensateurs de soins s'accordent sur un budget de 37,3 milliards en 2024

Au final, le Comité de l'assurance a approuvé un budget de 37,3 milliards d'euros pour financer les "besoins (...) élevés en matière de soins de santé". Une "nouvelle politique de santé" est élaborée à hauteur de 162,5 millions d'euros, accordant une "attention particulière" au "bien-être et au travail décent des prestataires de soins, à l'accessibilité des soins et aux soins de santé mentale". Il est proposé d'investir davantage dans les rémunérations des physiothérapeutes, orthophonistes et sages-femmes ou encore dans les soins dentaires.

Le Comité préconise l'octroi automatique du statut BIM (bénéficiaire de l'intervention majorée, qui permet un meilleur remboursement des frais médicaux) aux chômeurs et aux personnes invalides isolées. Mutualités et dispensaires de soins demandent également la fin du statut de cohabitant pour l'octroi du BIM aux personnes invalides. Cela signifie que dans ce cas, le fait d'habiter ou non avec quelqu'un d'autre n'influerait plus sur l'obtention de ce statut.

La proposition doit désormais être validée par le Conseil général de l'Inami, qui regroupe les partenaires sociaux et le gouvernement en plus des mutualités.