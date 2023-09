Mystérieuse maladie en Côte d'Ivoire: "forte suspicion" d'une intoxication alimentaire

"Au total, 71 cas dont 9 décès ont été enregistrés", et ce "chez les enfants de moins de 15 ans, suite à la consommation de la bouillie de maïs. Quatre des enfants décédés" sont ceux de la famille qui a préparé la bouillie contaminée, indique le document.

Le ministère explique que "l'inspection de la chambre où est stocké le maïs ayant servi à la préparation de la bouillie, a permis de découvrir trois bidons d'herbicide et de la farine de maïs étalée pour (le) séchage".

Après la consommation du plat vendredi et samedi, des premiers cas de "gastroentérite non fébrile" et de "convulsions" ont été constatés dimanche, selon le ministère.

M. Koffi Aka a également souligné "une récurrence des épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)" en Côte d'Ivoire, "ces dernières années".