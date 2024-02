A Namur, David Clarinval tirera la liste fédérale MR, poussée par Sabine Laruelle

La liste fédérale du MR dans la circonscription électorale de Namur sera tirée par le Vice-Premier ministre et ministre des Classes moyennes et des Indépendants, David Clarinval. L'homme fort de la province précédera Charlotte Deborsu, échevine à Namur et Gaëtan de Bilderling, Bourgmestre de Fosses-la-Ville. L'ancienne ministre Sabine Laruelle poussera la liste depuis la dernière place effective.