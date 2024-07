"On ne sait pas qui va payer l'addition", rétorquent les socialistes

Le Parti socialiste, qui sera renvoyé dans l'opposition à la Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles, a réagi avec circonspection aux déclarations de politiques régionale et communautaire présentées jeudi par les présidents du MR et des Engagés. Christie Morreale, cheffe de groupe PS au parlement wallon, indique regretter "un message très flou", un "catalogue d'intentions qui manque de clarté". "On ne sait pas qui va payer l'addition", tranche-t-elle.