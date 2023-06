Neuf nouvelles communes participent cette année à l'opération Well Camp

Neuf nouvelles communes wallonnes ont décidé, cette année, de rejoindre l'opération Well Camp. Lancée il y a 15 ans, cette dernière permet aux communes participantes de disposer d'une personne-relais afin d'assurer une meilleure cohabitation entre les camps de mouvements de jeunesse, les riverains et les localités durant la période estivale, indique mardi le ministre régional des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon..

En 2023, la Région a dégagé quelque 92.000 euros pour subventionner l'accompagnement des camps dans 56 communes, essentiellement situées dans le sud de la Wallonie et singulièrement dans les provinces du Luxembourg, de Namur et de Liège.

Concrètement, le référent Well Camp fait le lien entre la commune et le groupe, fluidifie l'arrivée et le départ des enfants sur le territoire de sa commune et transmet toutes les informations utiles sur les consignes de sécurité, les coordonnées des services d'urgence, le tri des déchets ou encore sur les mesures spécifiques en période de sécheresse

"Avoir un contact local rassure les groupes et permet également à notre fédération d'intervenir rapidement en cas de soucis. Dans cette même optique d'amélioration des relations entre les camps et les communes, nous avons également pris l'initiative de rencontrer les communes accueillant de nombreux camps chaque été", a ajouté Gilles Beckers, le porte-parole de la Fédération francophone des scouts.