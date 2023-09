Nicole de Moor affirme qu'Alexander De Croo soutient sa politique d'accueil: "On veut faire respecter la loi, mais on n'est pas capable à ce moment-ci"

La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor, a assuré lundi disposer du soutien du Premier ministre Alexander De Croo, pour mener sa politique, qui passe par l'envoi d'une "instruction" à son administration de ne plus accueillir des hommes seuls demandeurs d'asile en Belgique dans le réseau Fedasil, en dépit de la suspension de cette mesure par le Conseil d'État.

"Mon engagement est très très clair. Nous avons déjà créé des milliers de nouvelles places pour des demandeurs d'asile dans des nouveaux centres partout dans le pays et nous cherchons encore des places supplémentaires pour pouvoir accueillir tout le monde. Et comme le Conseil d'État dit: 'chaque personne qui demande l'asile en Belgique à droit à l'accueil'. Je ne le conteste pas, je ne méconnais pas l'arrêt du Conseil d'État, moi aussi je veux que la loi soit respectée. Mais là aussi (il y a) une réalité sur le terrain. Le nombre de demandeurs d'asile arrivé ces deux dernières années et tellement grand que même avec tous ces nouveaux centres, on n'arrive pas aujourd'hui à accueillir tout le monde", a-t-elle poursuivi.

La secrétaire d'État s'est aussi défendue des critiques de manque d'anticipation formulées par certains. "En 2019, on a commencé avec 21.000 places d'accueil. Aujourd'hui, nous avons 35.000 places d'accueil. Et nous avons encore besoin de milliers de places pour résoudre la situation. Nous cherchons encore des milliers de places pour accueillir tout le monde", a-t-elle expliqué.

Selon elle, parmi les personnes qui arrivent chaque jour en Belgique se trouvent "beaucoup de familles avec des enfants, des enfants sans parents, des femmes seules". "Et selon moi, ce sont eux les plus vulnérables. Donc je leur donne priorité pour obtenir une place d'accueil" auprès de Fedasil, a-t-elle souligné, ajoutant vouloir éviter que des enfants se retrouvent à la rue cet hiver.