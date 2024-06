Nicole de Moor a déposé son bulletin à Saint-Gilles-Waes

La Secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration, Nicole de Moor (CD&V) a voté dimanche vers 09h45 dans la commune de Saint-Gilles-Waes en Flandre-Orientale. "La migration est un thème important et j'ai souvent été interrogée à ce sujet durant la campagne, mais ces élections portent aussi sur l'enseignement, la sécurité et la fiscalité", a commenté Mme de Moor.