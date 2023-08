Nicole de Moor en visite au port d'Anvers

La secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) a visité mercredi le chantier du projet Emerald situé dans le port d'Anvers. Ce projet est porté par la société de containers PSA Belgium. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de "stages d'été" organisée par la fédération patronale flamande Voka à l'attention des personnalités politiques.

PSA Belgique travaille à la modernisation du Terminal Europa. L'objectif est de construire un terminal efficace et durable, capable d'accueillir les méga-navires les plus modernes et de contribuer à la transition vers un port neutre d'un point de vue climatique. Le terminal sera pleinement opérationnel d'ici 2032.

Selon le CEO de l'entreprise Cameron Thorpe, "les émissions totales seront réduites de 50%. Nous augmenterons la capacité du terminal de plus de 50%, sans utiliser davantage de terrain. Nous utiliserons les installations existantes, mais les réaménagerons complètement. Le nouveau terminal sera donc beaucoup plus efficace."