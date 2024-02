"Nos conditions sont déplorables": les étudiants ont manifesté dans nos villes contre la réforme du décret paysage, la fédération exige une marche arrière

Parce que les étudiants font face à des conditions d'études qui sont complètement déplorables, que ce soit pendant les examens où on a dû passer un test dans le froid, dans un hangar par manque de place. Et comme réponse à toutes ces conditions, on a une réforme qui va venir exclure les étudiants à la prochaine rentrée. Donc, aujourd'hui, on est venu vraiment interpeller les politiques par rapport à ces décisions qui sont prises.

On parle essentiellement du décret qui organise l'enseignement supérieur aujourd'hui. En résumé, vous les étudiants, vous avez deux années civiles, deux années académiques entre septembre et juin de l'année qui suit pour pouvoir réussir tous les examens d'une première année.

En tout cas, pas du premier coup, ça c'est sûr. Et au lieu d'agir sur ces causes de l'échec et de vraiment se poser la question de qu'est-ce qui fait que les étudiants ratent autant en première année, on est juste venu restreindre ces règles-là. Et donc ça va avoir comme résultat de venir éjecter les étudiants.

Ceux qui n'ont pas réussi dans ces deux années académiques risquent de ne plus pouvoir être finançables. Et vous estimez que deux années pour réussir tous les cours d'une seule, ce n'est pas assez?

Ce n'est pas assez parce qu'en fait, il peut rester un cours, un cours "à pète", comme on les appelle nous chez les étudiants. Par exemple, on a un QCM, donc ce sont des questions avec des choix multiples. On commence déjà avec cinq points négatifs. Et peu importe la question, elle n'est pas là pour évaluer les compétences de l'étudiant, elle est là pour faire le tri.