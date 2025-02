"Notre point de vue sur les centrales est connu": Engie répond à la volonté du Gouvernement fédéral d'annuler la loi de sortie du nucléaire

"Notre position est connue", telle est la réaction de l'exploitant nucléaire Engie à la volonté inscrite dans l'accord de gouvernement de prolonger de 10 ans supplémentaires la durée de vie des réacteurs Doel 4 et Tihange 3.

L'accord de gouvernement conclu vendredi prévoit une abrogation de la loi sur la sortie du nucléaire et confirme la volonté de la nouvelle majorité de prolonger de 10 années, en plus des 10 ans déjà accordés, la vie des réacteurs Doel 4 et Tihange 3.

La semaine dernière, Vincent Verbeke, avait déjà annoncé que l'énergie nucléaire ne faisait plus partie des ambitions stratégiques d'Engie, que l'entreprise n'allait dès lors plus y investir et qu'il était "impensable" de prolonger d'autres centrales ou de maintenir les deux réacteurs en question aussi longtemps.