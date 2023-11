"Nous devons avoir un outil de défense assez robuste": la Belgique conclut un énorme contrat avec la FN Herstal

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi le partenariat de 1,7 milliard d'euros entre la Défense et la Fabrique nationale Herstal pour le développement de l'autonomie stratégique via notamment la production d'armement léger et de munitions, a annoncé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, à l'initiative du projet. Cet accord porte sur une durée de 20 ans.

Ce partenariat s'inscrit dans la logique européenne ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Elle vise à renforcer la production de munitions afin de soutenir l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie et à permettre aux pays européens de reconstituer leurs stocks. "L'objectif est de garantir notre opérationnalité en pérennisant notre sécurité d'approvisionnement et notre autonomie stratégique. C'est aussi répondre en qualité et en quantité aux besoins futurs en termes d'armement léger et de munitions de notre armée et de nos partenaires nationaux et internationaux", a précisé Mme Dedonder.