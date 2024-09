"Nous devons faire en sorte d'y parvenir aujourd'hui", estime le président du CD&V

Les négociateurs flamands se sont séparés vendredi matin sans parvenir à un accord. Une nouvelle réunion devait initialement être convoquée à 11h00, mais elle a été reportée à 13h00.

Cette fois, ce sont les présidents des trois partis susceptibles de former la future majorité flamande (N-VA, Vooruit et CD&V) qui tenteront d'atterrir. Le président de la N-VA et formateur fédéral, Bart De Wever, sera également impliqué.