"Nous faisons plus que ce que nous avons promis", assure Alexia Bertrand

"Pour une fois, je vais contredire le Premier ministre. Non, nous ne faisons pas ce que nous avons promis, nous faisons plus que ce que nous avons promis. Oui, nous tenons nos promesses du pacte de stabilité et nous faisons même mieux." C'est en ces termes que la secrétaire d'État au Budget, Alexia Bertrand (MR), a défendu le budget 2024 du gouvernement fédéral en séance plénière de la Chambre.