"Nous n'allons pas organiser de dumping social pour distribuer les journaux"

Le gouvernement fédéral a décidé en décembre de ne pas attribuer de nouveau contrat pour la distribution de journaux et de magazines. Le dernier contrat était aux mains de bpost et a expiré à la fin de l'année passée.

La députée PS Chanelle Bonaventure a interrogé la ministre sur une menace de concurrence déloyale, avec des livreurs travaillant dans des conditions précaires. "Aurons-nous demain les mêmes problèmes qu'hier dans le secteur des colis ?", a-t-elle demandé.

Avec la loi sur les colis, Petra De Sutter a imposé l'année dernière certaines exigences minimales. Les milliers de livreurs de colis peuvent désormais bénéficier d'un salaire minimum et d'un droit au repos. Chanelle Bonaventure a demandé si ces règles seront étendues à la distribution de journaux et de magazines.

Petra De Sutter a reconnu que la distribution de journaux et de magazines n'entre actuellement pas dans le champ d'application de la loi sur les colis. Elle a ajouté que ce n'était plus possible de l'intégrer lors de cette législature et qu'elle espère que le prochain gouvernement le fera.