Le Premier ministre Alexander De Croo est convaincu de l'importance des multinationales dans l'économie belge, a-t-il fait savoir vendredi en marge d'une visite du site de l'entreprise Coca-Cola à Gand. L'actualité des multinationales dans notre pays a été plutôt négative ces derniers temps, entre des rumeurs sur un possible abandon par ArcelorMittal d'un important investissement et les centaines d'emplois menacés chez le chocolatier Barry Callebaut.

"Nous sommes un pays avec une très grande activité industrielle", a assuré vendredi M. De Croo. "Cela crée beaucoup de jobs et beaucoup de richesse. Nous avons bien aidé toutes ces entreprises à traverser la crise. Maintenant, nous devons veiller à reprendre le chemin de la croissance et c'est pour moi l'enjeu de ces élections", a poursuivi le Premier ministre.

"La Belgique n'est pas un pays bon-marché", a reconnu Alexander De Croo, en référence au mécanisme d'indexation automatique des salaires. Mais elle est surtout un "bon pays", avec des travailleurs très productifs, exceptionnellement bien formés et très motivés, selon lui. "Nous sommes concurrentiels sur la qualité et la productivité. Nous devons sans cesse mettre cette barre plus haut."