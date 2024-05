"Nous sommes les seuls à avoir le sens des responsabilités"; estime la N-VA

Les nationalistes flamands sont les mieux placés pour réduire le déficit budgétaire, une opération qu'ils réalisent essentiellement en coupant dans les dépenses publiques.

"Nous sommes le seul parti à avoir le courage et le sens des responsabilités pour dire honnêtement, dans le cadre d'une trajectoire budgétaire réaliste, où nous devons aller et comment nous pouvons y arriver", a déclaré le président Bart De Wever. "Cela avec une croissance économique plus élevée, des baisses d'impôt, des investissements supplémentaires dans la justice, la police, et la Défense, en créant de l'emploi et avec une hausse du pouvoir d'achat pour les personnes qui travaillent et entreprennent".