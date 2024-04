Nouvelle campagne de la Croix-Rouge pour le don de sang

S'ils sont communs à toute l'humanité, les groupes ABO et de nombreux sous-groupes ne sont pas répartis selon la même fréquence dans toutes les populations du monde. "Ce phénomène est universel et constitue un enjeu de santé publique en raison des flux migratoires", ajoute la Croix-Rouge.

Intitulée "Mille raisons de donner son sang", cette campagne s'adresse particulièrement aux personnes issues des diasporas africaines: leurs dons sont très recherchés "parce qu'elles sont plus susceptibles d'avoir des groupes sanguins rares en Belgique", explique l'organisation.

Une journée spéciale sera organisé le 12 mai à Liège pour attirer et sensibiliser les donneurs recherchés. "Le Service du Sang de la Croix-Rouge et son fonctionnement restent souvent méconnus. L'objectif de cette campagne est donc aussi d'augmenter la confiance envers le Service du Sang de la Croix-Rouge et de souligner la nécessité de donner".

La campagne se clôturera le 31 mai, mais les volontaires peuvent s'adresser toute l'année à l'un des 17 centres fixes répartis en Wallonie et à Bruxelles.