Nouvelle infection de grippe aviaire à Dixmude, mesures de prévention pour les volailles

Une deuxième infection de grippe aviaire de type H5 été détectée à Dixmude (province de Flandre occidentale), annoncent vendredi soir le ministre fédéral de l'Agriculture David Clarinval et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca) dans un communiqué commun.

L'élevage de poules pondeuses touché est situé dans la zone de protection établie à la suite d'une première infection le 1er décembre. En raison de l'aggravation de la situation épidémiologique, le ministre et l'Afsca ont décidé de renforcer à nouveau les mesures préventives applicables aux exploitations professionnelles et aux éleveurs amateurs de volailles et ce, à partir de ce samedi 9 décembre.

Tous les établissements commerciaux ainsi que des détenteurs d'animaux de loisir enregistrés dans Sanitel doivent prendre ces mesures de prévention. Les animaux doivent être maintenus à l'intérieur ou placés sous filets. Tout détenteur privé qui le souhaite peut également soumettre ses animaux à un dépistage, ce que l'Afsca recommande vivement.