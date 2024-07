Nouvelle réunion des présidents de l'Arizona

Les négociations en vue de former gouvernement fédéral se déroulent selon trois formules: des groupes de travail thématiques auxquels participent des politiques et des experts autour de notes fournies par le formateur, des bilatérales entre le formateur et les présidents de parti et un groupe central où se retrouvent les représentants de chaque parti (les présidents et le ministre-président sortant Jan Jambon pour la N-VA) et qui doit procéder aux arbitrages.

Le groupe central s'est réuni une nouvelle fois lundi midi. Les représentants des cinq partis n'ont guère fait de commentaire après la réunion.