Nouvelle réunion le 20 décembre sur la réforme des règles budgétaires

La Commission européenne avait proposé en avril un cadre qui autorise aux États membres une trajectoire budgétaire mieux adaptée à leurs spécificités, sans toutefois toucher aux fameux critères de 3 et 60%. Des ajustements sur quatre voire sept années seraient possibles afin de favoriser les investissements et les réformes.

Le "Pacte de stabilité et de croissance" actuel, établi à la fin des années 1990, prévoit que les États membres maintiennent leurs déficits budgétaires en dessous de 3% du produit intérieur brut (PIB) et leur dette publique en dessous des 60% du PIB. Les règles ont été désactivées au moment de la pandémie en 2020, mais elles doivent en principe être à nouveau appliquées le 1er janvier prochain.

L'objectif est surtout de faire converger les économies des États membres. Ainsi, les pays dont la dette excède les 90% du PIB pourraient devoir la réduire d'au moins 1 à 1,5% par an; tandis que les pays à la dette publique allant de 60 à 90% du PIB devraient la réduire de 0,5 à 1%.

Les positions sont partagées entre les États plus endettés, emmenés par la France, qui souhaitent davantage de souplesse, et les pays plus frugaux, à l'instar de l'Allemagne, qui défendent une orthodoxie budgétaire.

Une réunion les 7 et 8 décembre n'avait pas permis d'obtenir un accord. Le rendez-vous du 20 décembre, qui se déroulera en visioconférence, sera une nouvelle tentative d'y parvenir avant la fin de l'année.