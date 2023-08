Nouvelles échauffourées à Oupeye: deux véhicules de police endommagés

De petites échauffourées ont à nouveau eu lieu à Oupeye entre des groupes mobiles et la police au cours de la nuit. Il n'y a pas eu d'arrestations mais deux voitures de police ont été endommagées, ont indiqué les autorités.

"On reste sur le même mode opératoire que lors de la nuit précédente, avec des échauffourées et de petits groupes très mobiles qui attaquent et harcèlent la police", détaille lundi matin le bourgmestre Serge Fillot.

"Ils veulent les attirer dans des pièges, par exemple en boutant des incendies pour faire venir les pompiers, ou via des appels factices, ils font croire qu'il y a un blessé à tel endroit pour tenter d'attirer les secours et provoquer des problèmes", ajoute encore le maïeur.