Olivier De Wasseige s'est fixé trois priorités sur lesquelles travailler

C'est une combinaison de différents éléments qui a amené Olivier De Wasseige à rejoindre le parti de M. Prévot: des contacts avec ce dernier dès sa sortie de l'UWE, mais aussi "une question de programme, je me suis vraiment retrouvé dans le manifeste, il y a cette volonté de promouvoir l'entreprise et de revaloriser le travail", a-t-il encore expliqué.

Le président des Engagés, Maxime Prevot, a dévoilé mercredi à la presse sa nouvelle recrue. Olivier De Wasseige, ancien administrateur délégué et directeur de l'Union wallonne des Entreprises (UWE), a accepté de rejoindre le mouvement et occupera la tête de liste à la Région sur l'arrondissement de Liège aux prochaines élections du 9 juin 2024.

Il s'est fixé, dans ce cadre, trois priorités sur lesquelles travailler: il souhaite revaloriser les bas et les moyens salaires au net, replacer les indépendants et les entreprises au cœur du développement de la région et renforcer l'aide à l'emploi et au bien-être au travail.

Pour le président des Engagés, cette annonce s'inscrit en droite ligne avec le développement du parti et l'arrivée de nouvelles personnalités: la moitié des têtes de liste des élections fédérales et régionales seront constituées de nouveaux visages, a-t-il assuré.