Olivier Vandecasteele et Bouli Lanners honorés lors des Mérites wallons

Olivier Vandecasteele et Bouli Lanners ont été respectivement élevés samedi aux grades d'Officier et de Commandeur du Mérite wallon. Dix-huit autres personnalités ont également été mises à l'honneur lors de la cérémonie de remise des Mérites d'honneur de la Wallonie, qui avait lieu à Namur à l'Elysette, siège de la ministre-présidence du gouvernement wallon.

Libéré le 26 mai dernier, après 455 jours de détention arbitraire en Iran, Olivier Vandecasteele accède donc à l'une des plus grandes distinctions wallonnes. "A travers vous, le gouvernement de Wallonie met à l'honneur toutes les personnes qui, chez nous et dans le monde, combattent les dictatures et l'arbitraire", a déclaré Elio Di Rupo. Le ministre-président a également souligné l'engagement du travailleur humanitaire avec Médecins du monde, que cela soit en Afghanistan, au Mali, au Niger ou encore en Inde. Enfin, il a salué le travail de son ONG en Iran pour venir en aide aux réfugiés afghans, notamment en termes d'accès à l'eau, au logement et à l'éducation.

Le comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur liégeois, Bouli Lanners, avait déjà été fait Officier du Mérite wallon. Cette fois, c'est au plus haut grade qu'il a été élevé, à savoir celui de Commandeur. Cette année, il a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle et le Magritte du meilleur acteur pour son interprétation dans "La Nuit du 12". En lui remettant une nouvelle récompense, le gouvernement wallon a souhaité récompenser "une personnalité entière et multiple, qui réalise un parcours artistique exemplaire, hors du commun et fait honneur à la Wallonie".