Open Vld, PVDA et Groen ne siègeront en principe pas au Bureau du Parlement flamand

Sur les huit fonctions à pourvoir, trois iront à la N-VA et trois au Vlaams Belang. Vooruit et le CD&V disposeront pour leur part d'un mandat. Par conséquent, l'Open Vld, le PVDA (PTB) et Groen s'y siègeront pas.

Ces trois formations, qui devraient siéger dans l'opposition sous la prochaine législature, seront par contre bien représentées au Bureau élargi, qui se charge des travaux politiques de l'assemblée.